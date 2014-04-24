«Нафтогаз» у 2013 році вдвічі скоротив закупівлі російського газу

НАК «Нафтогаз України» за підсумками 2013 року скоротила закупівлю природного газу у російської компанії «Газпром» порівняно з 2012 роком у 2 рази — до 12,9 млрд кубометрів замість передбачених умовами контракту мінімальних 33 млрд куб. м.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Нафтогазу».

В середу, 23 квітня, «Газпром» виставив «Нафтогазу» рахунок за недобір газу за умовами контракту take-or-pay на суму 11,388 млрд дол.

У «Нафтогазі» цю суму не коментують.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» вже виставляв на початку 2013 року рахунок на 7 млрд дол. за газ, який Україна не купувала в 2012 році. Україна так і не сплатила його.

Тоді позиція «Нафтогазу» полягала в тому, що компанія виконала всі фінансові зобов'язання перед «Газпромом» у 2012 році.

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Згідно з контрактом на закупівлю газу від 2009 року, мінімальний обсяг газу, до якого застосовано умову «бери або плати» (take-or-pay), становить 33,3 млрд кубометрів. «Нафтогаз України» в 2012 році проидбав близько 25 млрд кубометрів газу. При цьому українська сторона своєчасно попередила «Газпром» про скорочення закупівлі газу.