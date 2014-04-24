«Нафтогаз» у 2013 році вдвічі скоротив закупівлі російського газу

12:13, 24 квітня 2014
Енергетика
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У «Нафтогазі» не коментують інформацію про те, що «Газпром» виставив компанії рахунок на 11,388 млрд доларів за недобір газу.

«Нафтогаз» уменьшил закупки российского газа

НАК «Нафтогаз України» за підсумками 2013 року скоротила закупівлю природного газу у російської компанії «Газпром» порівняно з 2012 роком у 2 рази — до 12,9 млрд кубометрів замість передбачених умовами контракту мінімальних 33 млрд куб. м. 

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Нафтогазу».

В середу, 23 квітня, «Газпром» виставив «Нафтогазу» рахунок за недобір газу за умовами контракту take-or-pay на суму 11,388 млрд дол. 

У «Нафтогазі» цю суму не коментують.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» вже виставляв на початку 2013 року рахунок на 7 млрд дол. за газ, який Україна не купувала в 2012 році. Україна так і не сплатила його. 

Тоді позиція «Нафтогазу» полягала в тому, що компанія виконала всі фінансові зобов'язання перед «Газпромом» у 2012 році. 

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Згідно з контрактом на закупівлю газу від 2009 року, мінімальний обсяг газу, до якого застосовано умову «бери або плати» (take-or-pay), становить 33,3 млрд кубометрів. «Нафтогаз України» в 2012 році проидбав близько 25 млрд кубометрів газу. При цьому українська сторона своєчасно попередила «Газпром» про скорочення закупівлі газу.

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