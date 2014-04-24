Дата і місце зустрічі України, Росії та Єврокомісії щодо газу ще не визначені

Дату і місце зустрічі представників України, Росії і Європейської комісії щодо безпеки постачань російського газу до Європи і з питання газових боргів «Нафтогазу» ще не визначено.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це на брифінгу в Єврокомісії заявила Сабін Бергер, прес-секретар комісара ЄС з питань енергетики Гюнтера Еттінгера.

"Поки що не визначено ні дату, ані місце проведення тристоронньої зустрічі. Але ми вітаємо відповідь, яку ми одержали від Росії щодо їх готовності зустрітися", - сказала Бергер журналістам.

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За її інформацією, комісар ЄС Еттінгер запросив міністрів енергетики України і Росії для консультацій щодо газових боргів Києва і безпеки російського газового транзиту українською територією до Європи. Як можливу дату такої зустрічі називають 28 квітня, а місце - Москву.

Раніше "Газпром" погрожував перевести Київ на систему передоплати за газ через борг, який становить 2,2 мільярдів доларів, але минулого тижня (17 квітня) президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу в листі до президента Росії Володимира Путіна висловився проти системи передоплати, яка, на його думку, загрожуватиме безпеці постачань.

15 квітня НАК «Нафтогаз України» повторно відправив російському газовому монополістові - компанії «Газпром» свою пропозицію про повне погашення боргів у розмірі 2,2 млрд дол. за імпортований раніше газ у разі узгодження ціни на російське пальне на рівні 268,5 дол. за 1 тис. куб. м.

