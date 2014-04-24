«Нафтогаз» у травні імпортує з Польщі 126 млн кубів газу

15:50, 24 квітня 2014
Енергетика
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«Укртрансгаз» отримав заявку від «Нафтогазу» на транспортування газу в обсязі 4,08 мільйона кубометрів на добу  

«Нафтогаз» в мае планирует импортировать из Польши 126 млн кубов газа

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в травні 2014 року планує поставити близько 126 млн. кубометрів природного газу через територію Польщі за контрактом з німецьким газотрейдером RWE.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укртрансгазу», оператора ГТС України.

Диспетчерське управління «Укртрансгазу» одержало заявку від «Нафтогазу» на транспортування газу в обсягу 4,08 мільйона кубометрів на добу», - повідомили УНІАН у компанії.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня німецька RWE оголосила про початок поставок газу через Польщу за контрактом з "Нафтогазом", у рамках якого може поставити в Україну до 10 млрд кубометрів "блакитного палива".

Українська влада хоче придбати в Європі до 25 млрд кубометрів газу, які мають намір імпортувати також через Угорщину і Словаччину.

У квітні міністр енергетики України Юрій Продан оцінював обсяг імпорту газу цього року на рівні 27-33 млрд кубометрів.

Національна компанія "Нафтогаз України" 15 квітня, в перший день відновлених поставок газу з Європи через територію Польщі, імпортувала близько 3,9 млн. кубометрів газу, що становить майже максимально можливі обсяги (4 млн. кубометрів газу), які можна прокачувати існуючою інфраструктурою.

 

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