Єврокомісія: реверсні поставки газу зі Словаччини до України законні

Європейська комісія заявляє, що реверсні поставки газу зі Словаччини до України, про які на даний час ведуться переговори, є законними, відкинувши, таким чином, докори з боку Росії.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це на брифінгу в Єврокомісії заявила Сабін Бергер, прес-секретар комісара ЄС з питань енергетики Гюнтера Еттінгера.

"Рішення, яке ми пропонуємо (реверс - УНІАН), і яке закріплене у Меморандумі про порозуміння, звичайно, законне", - сказала Бергер журналістам.

Еттінгер разом з міністром енергетики і вугільної промисловості України Юрієм Проданом і міністром енергетики Словаччини Томашем Малатінські ведуть переговори у Братиславі у четвер в пошуку рішення стосовно реверсних поставок газу до України.

Україна планує одержувати із Словаччини до 10 мільярдів кубічних метрів газу на рік, починаючи з кінця цього року. Проти реверсивних поставок різко виступає російський "Газпром".

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