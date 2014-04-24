Єврокомісія: реверсні поставки газу зі Словаччини до України законні
Україна планує отримувати зі Словаччини до десяти мільярдів кубічних метрів газу на рік
Європейська комісія заявляє, що реверсні поставки газу зі Словаччини до України, про які на даний час ведуться переговори, є законними, відкинувши, таким чином, докори з боку Росії.
Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це на брифінгу в Єврокомісії заявила Сабін Бергер, прес-секретар комісара ЄС з питань енергетики Гюнтера Еттінгера.
"Рішення, яке ми пропонуємо (реверс - УНІАН), і яке закріплене у Меморандумі про порозуміння, звичайно, законне", - сказала Бергер журналістам.
Еттінгер разом з міністром енергетики і вугільної промисловості України Юрієм Проданом і міністром енергетики Словаччини Томашем Малатінські ведуть переговори у Братиславі у четвер в пошуку рішення стосовно реверсних поставок газу до України.
Україна планує одержувати із Словаччини до 10 мільярдів кубічних метрів газу на рік, починаючи з кінця цього року. Проти реверсивних поставок різко виступає російський "Газпром".
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