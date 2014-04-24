Міністр енергетики України пропонує "Газпрому" звернутися до суду з приводу "недобору"

За його словами, українська сторона завчасно зверталася до російських партнерів з проханням скоригувати обсяги.

"Газпром" виставив такий рахунок і, якщо він хоче, нехай судиться і йде в арбітраж", - сказав Продан, відповідаючи на питання ИТАР-ТАСС.

"Практика показує, що європейські компанії не платять за такою системою", - зауважив міністр. Він також підкреслив, що Україна "своєчасно направила "Газпрому" пропозиції щод обсягу".

Читайте також«Нафтогаз» у 2013 році вдвічі скоротив закупівлі російського газу"Чому вони не були скориговані, знову велике питання. Поставте його "Газпрому", - додав Продан.

Раніше в четвер заступник голови правління "Газпрому" Олександр Медведєв заявив, що "Газпром" виставив "Нафтогазу" за недобір газу в 2013 році в розмірі $11,388 млрд. За його словами, "сумарний борг "Нафтогазу України" перед "Газпромом" за невибірку газу за контрактом на умовах "бери або плати" становить близько $18,5 млрд.

У Братиславі Продан проводить переговори з Єврокомісаром з енергетики Гюнтером Еттінгером та словацькими партнерами про організацію реверсних поставок газу в Україну.