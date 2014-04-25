Реверс газу зі Словаччини може покрити половину потреб України – «Нафтогаз»

Про це свідчать документи компанії «Нафтогаз України», повідомляє Радіо Свобода.

За даними української компанії, реверс може гарантувати отримання 30 мільярдів кубометрів газу за річної потреби 50 мільярдів кубометрів.

На тлі високої напруженості у відносинах двох країн Росія вирішила різко підвищити ціну експортованого в Україну газу.

Словаччина дала зрозуміти, що протягом найближчих місяців готова здійснити необхідні технічні дії, щоб надати близько восьми мільярдів кубометрів на рік. Україна вважає, що Словаччина може постачати набагато більше газу.

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Існують побоювання, що у разі реверсних поставок російський «Газпром», частка якого в енергетичному балансі Євросоюзу складає близько третини, може звинуватити Словаччину в порушенні умов контракту.

Міністри енергетики України та Словаччини 24 квітня в Братиславі провели з комісаром Євросоюзу з енергетики Ґюнтером Оттінґером переговори з цього питання. Продовження обговорення очікується в Києві 25 квітня.



