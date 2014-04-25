Франція підтримала ініціативу Польщі про створення енергетичного союзу Європи

Президент Франції Франсуа Олланд підтримав ініціативу прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска щодо створення загальноєвропейського енергетичного союзу, повідомляє РИА Новости з посиланням на Франс Прес.

У спільній заяві французького лідера і глави польського уряду йдеться, що вони мають намір просувати план зі створення енергетичного союзу, мета якого зробити Європу більш незалежною, більш злагодженою, більш об'єднаною в енергетичній політиці". Лідери двох країн мають намір винести пропозицію щодо створення союзу на обговорення саміту Європейської ради, який відбудеться в червні поточного року. Як зазначив прем'єр-міністр Польщі, ініціативу вже підтримав голова Європейської ради Херман ван Ромпей.

Пропозицію створити загальноєвропейський енергетичний союз, який зменшив би залежність країн ЄС від поставок газу і нафти з Росії, Туск висловив у статті, опублікованій в газеті Financial Times. Прем'єр зазначив, що зараз Росія як основний постачальник газу в ЄС, має можливість диктувати ціни на експортовану сировину та його обсяги. На думку Туска, для того, щоб протистояти цій позиції, європейським політикам досить створити єдиний механізм, в якості прикладу якого наводиться Euratom - агентство, що закуповує уранову сировину для АЕС всіх країн Євросоюзу.

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Глава польського уряду виділив шість принципів, на яких, на його думку, повинен базуватися загальноєвропейський енергетичний союз. Крім створення єдиного механізму для укладення прозорих газових контрактів, на які не будуть впливати позаринкові фактори, учасникам союзу повинна бути гарантована підтримка у разі виникнення екстрених ситуацій, наприклад - припинення подачі газу з РФ.

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Для виконання цього завдання влада Євросоюзу повинна підтримувати розвиток енергетичної інфраструктури та повною мірою використовувати інші паливно-енергетичні копалини - вугілля і сланцевий газ. Крім того, передбачуваний союз повинен диверсифікувати постачання енергоносіїв. У зв'язку з цим Туск рекомендував звернути увагу на газові ринки США та Австралії.



