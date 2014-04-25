Ціни на Brent близькі до максимуму семи тижнів

Ціни на нафту Brent близькі до максимуму семи тижнів на тлі посилення напруженості в Україні, повідомляє Рейтер.

Сьогодні вранці ф'ючерси на Brent і WTI торгувалися на рівні відкриття торгів - $110,33 і $101,94 за барель, відповідно.

Українські війська вступили в бій з проросійськими терористами на шляху до контрольованого сепаратистами міста Слов'янськ на сході країни. МВС України повідомило, що його службовці та військові убили "до п'яти терористів", знищивши три блокпости на північний схід від центру Слов'янська.

Держсекретар США Джон Керрі припустив, що США незабаром введуть нові санкції проти Росії, а Москва у свою чергу запропонувала Вашингтону використовувати свій вплив для припинення воєнних дій в Україні.

"Використання військової сили в Україні проти проросійських повстанців підтримало ціни. Посилення кризи провокує зростання цін на нафту", - сказав інвестиційний аналітик Phillip Futures в Сінгапурі Тан Чи Тат. На його думку, ціни на Brent будуть триматися в діапазоні $105-110 за барель, а котирування WTI - вище $100.

Підтримку ринку також дає поліпшення макроекономічних показників США. Зокрема, обсяг замовлень на товари тривалого користування в березні зріс на 2,6 відсотка до лютого, повідомило в четвер міністерство торгівлі, при прогнозі зростання на 2 відсотки.

"Нерозумно очікувати, що всі показники будуть хорошими. Однак незважаючи на ряд слабких звітів, з'являється все більше ознак поліпшення стану американської економіки і підвищення прогнозів", - сказав Тан.