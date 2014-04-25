Тариф на електроенергію АЕС знову підвищують

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) прийняла рішення з 1 травня підвищити тариф на відпуск електроенергії для НАЕК «Енергоатом», оператораусіх діючих атомних електростанцій України, на 8,8% - до 30,23 коп. за кВт/год з 27,78 коп. за кВт/год.

Відповідне рішення комісія прийняла на засіданні 24 квітня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕ з 1 квітня підвищила тариф на відпуск електроенергії для НАЕК «Енергоатом» на 20,5% - до 27,8 коп. за кВт/год з 23,08 коп. за кВт/год.

НКРЕ з 1 січня 2014 року збільшила тариф на відпуск електроенергії держкомпанії НАЕК «Енергоатом» на 4% - до 23,08 коп. за 1 кВт/год з 22,2 коп.

На думку експертів, рівень тарифів на електроенергію, що виробляється українськими атомними електростанціями, не забезпечує необхідного фінансування робіт з підтримання безпеки енергоблоків і блокує виконання робіт з безпеки АЕС.

Тариф на атомну електроенергію в Україні в три рази нижчий, ніж тариф на теплову електроенергію. В Європі ця різниця становить близько 30%.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.