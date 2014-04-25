Словаччина готова у понеділок підписати угоду про обмежений реверс газу до України

Міністр економіки Словаччини Томаш Малатинський повідомив, що в понеділок може бути підписаний меморандум про постачання газу Україні зі Словаччини, повідомляє Українська служба ВВС.

Для більших реверсних поставок газу потрібні переговори з Росією, сказав пан Малатинський після зустрічі з міністром енергетики України Юрієм Проданом і комісаром ЄС з енергетики Гюнтером Оттінгером.

Пан Оттінгер, який підтримав цю угоду, сказав, що завдяки обмеженим реверсним поставкам зі Словаччини Україна може отримувати 10 млрд кубометрів газу на рік.

Як повідомляв УНІАН, Словаччина на переговорах у Братиславі 15 квітня запропонувала українцям використати для транзиту газу з Європи невеликий газопровід замість одного із чотирьох головних міжнародних газопроводів, який хотіла би використати Україна. Словаки пояснюють свою відмову тим, що вони бояться, що це може порушити домовленості з російським "Газпромом".

Україна протягом останніх двох років не може домовитися із Словаччиною про поставки газу з її території. На думку голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва, Україна може щорічно імпортувати до 30 млрд кубометрів газу за цим маршрутом і тим самим звести до мінімуму енергозалежність від «Газпрому».

«Після довгих переговорів (із словацькою стороною – УНІАН) ми формально одержали відповідь, що цю ділянку – між українсько-словацьким кордоном і газовимірювальною станцією на словацькій стороні - віртуально контролює «Газпромекспорт». І «Газпромекспорт» вирішує, в якому напрямі качається газ: до Європи чи до України», - сказав Коболєв.

Водночас, «Газпром» називає реверсні поставки газу до України незаконними. Європейська комісія заявила, що реверсні поставки газу зі Словаччини до України, про які на даний час ведуться переговори, є законними, відкинувши, таким чином, докори з боку Росії.



