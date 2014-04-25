США готові дати відсіч маніпуляціям Росії з цінами на газ

Сполучені Штати Америки готові дати відсіч маніпуляціям Росії з цінами за енергоносії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сенатор США від штату Мічиган, голова Комітету з питань збройних сил Сенату США Карл Левін під час брифінгу в Києві.

«Ми маємо дати відсіч маніпуляції Росії з цінами за енергоносії, це залякує не тільки Україну, а багатьох сусідів Росії. Ми маємо покласти край енергетичному вимаганню Росії, це вимагання має скінчитися і припинитися, Росія користується енергетикою як зброєю. Ми маємо не дати змоги їй скористуватися цією зброєю», - заявив він.

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Також Левін наголосив: «Ми маємо багато зробити для диверсифікації енергоносіїв і має бути належна ціна за ці зусилля. Ми можемо сплатити більшу ціну як наслідок наших дій проти зловживання енергетикою в Росії».

При цьому він зауважив, що США «готові заплатити більшу ціну за енергетику, за диверсифікацію, за альтернативні джерела, ніж бачити війну». За словами сенатора, «Путін розуміє, що ми діятимемо рішуче для того, щоб покласти край вимаганню Росії».