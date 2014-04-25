Крим може залишитися без світла через борги підприємств

Про це повідомляє "Дзеркало тижня".

Зокрема, повідомляється, що загальна сума заборгованості становить 741 мільйон гривень. Як наслідок, це може спричинити вимушене знеструмлення сумлінних платників, у тому числі і населення.

"ДТЕК "Крименерго" не має ні права, ні можливості відпускати електроенергію споживачам без оплати, оскільки це ставить під загрозу енергопостачання Криму. Щоб зберегти енергетичну стабільність на півострові, ми закликаємо всіх наших клієнтів своєчасно та в повному обсязі оплачувати рахунки за світло згідно з договірними умовами", - зазначив директор з продажу ДТЕК Крименерго Дмитро Гонтар.

Читайте також«Укренерго» повністю відновило електропостачання КримуЩо стосується суми заборгованості, то у компанії відзначили, що це в 4 рази більше, ніж ДТЕК "Крименерг"о платить щомісяця "Енергоринку" за електроенергію для півострова.

Як повідомляв УНІАН раніше, енергопостачальна компанія ДТЕК "Крименерго" в січні-березні 2014 року отримала чистий прибуток у розмірі 16,419 млн грн, тоді як аналогічний період минулого року підприємство закінчило з чистим збитком у 59,421 млн грн.