Росія втрачає свої позиції на паливному ринку Китаю

Позиції Росії як головного постачальника мазуту в Китай можуть похитнутися, оскільки РФ все більше переробляє всередині країни, при цьому Венесуела і Сінгапур нарощують експорт у Китай, заповнюючи прогалини на ринку, повідомляє Вести.Экономика.

Підвищена конкуренція продукції Японії і Південної Кореї для прямогонного мазуту з Росії (SRFO) призвела до того, що споти стали найвищими за всю історію, це спонукало Китай до використання більш дешевого палива з Венесуели і Сінгапуру.

У I кварталі Венесуела і Сінгапур були основними постачальниками мазуту в Китай, обсяг експорту з цих країн становив 1,42 млн тонн і 1,40 тонн відповідно, що на третину вище в порівнянні з тим же періодом роком раніше. Експорт Росії у Китай впав приблизно на 40% до 1,17 млн за аналогічний період.

Постачання Росії в Китай почали падати в середині минулого року, спочатку вони впали нижче сінгапурських в III кварталі і венесуельського експорту в IV кварталі, хоча РФ зберігала позицію постачальника №1 протягом усього минулого року. Росія була головним експортером з 2011 року.

"Російський експорт був обмеженим, тоді як обсяг венесуельської нафти неухильно росте в Китаї", - заявив один з головних нафтопереробників країни.

Використання венесуельської нафти в якості вихідної сировини для НПЗ почало скорочуватися, так само як і попит на продукцію падає.

За даними китайських джерел, близько 60% венесуельського мазуту поставляється в Китай і продається як суднове паливо - сегмент, в якому російський мазут не може скласти конкуренцію.

В цілому китайський імпорт нафти впав на 20% до 5,57 млн тонн на тлі того, що попит на прямогонний мазут знизився, тбо зменшилися темпи обробки.

Сінгапурські трейдери заявили, що немає нічого дивного в тому, що Сінгапур став у один ряд з Венесуелою.

Місто-держава є найбільшим у світі центром заправки морських суден. Минулого року було продано 42,7 млн тонн судного палива.

