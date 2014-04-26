«Газпром» запевняє, що влітку почнуть будувати «Південний потік» у Болгарії та Сербії

Основне будівництво ділянки газопроводу «Південний потік» на території Болгарії і Сербії розпочнеться влітку цього року, перший газ буде поставлений в кінці 2015 року.

Про це йдеться в повідомленні управління інформації «Газпрому», передає «Газета.Ru».

«Сьогодні тільки «Південний потік» може дати Європі реальні додаткові гарантії енергетичної безпеки», - сказав глава «Газпрому» Олексій Міллер.

«Договір на поставку обладнання та матеріалів, будівельно-монтажні роботи і введення в експлуатацію ділянки газопроводу в Болгарії буде підписаний найближчим часом. У Сербії виконуються аналогічні роботи», - відзначають в прес-службі.

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Ведеться підготовка до укладання морської ділянки «Південного потоку». Вже в травні цього року почнеться поставка труб в Болгарію. В червні будуть розгорнуті роботи на російському узбережжі, в липні - на болгарському. Восени буде дано старт укладанні морської ділянки. Перший газ по газопроводу буде поставлений в кінці 2015 року.

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«В Сербській Республіці ведеться підготовка міжурядової угоди про співпрацю під час будівництва та експлуатації газопроводу-відводу від «Південного потоку» і енергетичних потужностей», - зазначають у повідомленні.

