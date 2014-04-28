New York Times: США застосують санкції проти глав "Газпрому" та "Роснефті"
За даними джерел ЗМІ, США введуть санкції проти Ігоря Сечіна та Олексія Міллера.
США готуються ввести санкції проти президента "Роснефті" Ігоря Сєчіна та голови правління ВАТ "Газпром" Олексія Міллера, пише в понеділок газета New York Times з посиланням на неназваних представників адміністрації США, передає РИА Новости.
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Чутки про включення Сечіна у санкційні списки з'являлися й раніше, проте потім не підтвердилися. Санкції передбачають заморожування активів в юрисдикції США та заборону американським компаніям і громадянам на ведення бізнесу з людьми, які входять в список.
Нагадаємо, країни G7 в суботу звинуватили Росію в порушенні Женевської угоди про деескалацію в Україні та пригрозили новими санкціями.