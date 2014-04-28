New York Times: США застосують санкції проти глав "Газпрому" та "Роснефті"

США готуються ввести санкції проти президента "Роснефті" Ігоря Сєчіна та голови правління ВАТ "Газпром" Олексія Міллера, пише в понеділок газета New York Times з посиланням на неназваних представників адміністрації США, передає РИА Новости.

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Чутки про включення Сечіна у санкційні списки з'являлися й раніше, проте потім не підтвердилися. Санкції передбачають заморожування активів в юрисдикції США та заборону американським компаніям і громадянам на ведення бізнесу з людьми, які входять в список.

Нагадаємо, країни G7 в суботу звинуватили Росію в порушенні Женевської угоди про деескалацію в Україні та пригрозили новими санкціями.