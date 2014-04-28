ЄС хоче продовжити маршрут «Південного газового коридору»

Європейський союз збирається продовжити маршрут поставок газу «Південним газовим коридором» з Азербайджану від його кінцевої точки на півдні Італії вглиб континенту, повідомив «Ведомостям» представник Єврокомісії (ЄК).

На 2014-2020 рр. затверджена програма будівництва газопроводів, зокрема між Іспанією і Францією, які також розраховують отримувати каспійський газ. Для цього сформовано спеціальний фонд обсягом у 5,8 млрд євро. Це дозволить Європі збільшити поставки газу з Азербайджану і почати експорт з Туркменістану та Ірану (у разі зняття санкцій), повідомив він.

Іспанія зацікавлена в проекті «Південний газовий коридор», заявив минулого тижня в Баку іспанський міністр закордонних справ Хосе Мануель Гарсія-Маргальо. Французька GDF Suez ще наприкінці минулого року уклала контракт на покупку в Азербайджані 2,6 млрд куб. м газу на рік з 2019 р. Отримувати азербайджанський газ хоче навіть Польща, говорив у квітні міністр економіки країни Януш Пехочиньский.

Проект «Південний газовий коридор» передбачає будівництво до 2019 р. системи газопроводів TANAP-TAP від азербайджанського родовища Шах-Деніз (запаси 1,2 трлн куб. м, оператор BP, 10% в проекті належить «Лукойлу») через Грузію, Туреччину, Грецію, Албанію на південь Італії. За ним планується поставляти 6 млрд куб. м газу до Туреччини і 10 млрд куб. м до Європи.

Туркменістан і Іран раніше також називалися потенційними учасниками «Південного газового коридору». Між Туркменією та Азербайджаном планувалося будівництво з'єднувального транскаспійського газопроводу, але домовитися вони не змогли. Замість цього Туркменія почала експорт газу до Китаю.