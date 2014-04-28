Україна і Словаччина підпишуть сьогодні угоду про реверс газу
09:01, 28 квітня 2014Енергетика
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Договір про реверсні поставки газопроводом Вояни - Ужгород буде підписаний 28 квітня. Поставки газу за цим маршрутом можуть розпочатися в жовтні.
Ці поставки знизять залежність країни від російських енергоносіїв
Київ і Братислава досягли домовленостіпро реверсні поставки газу Україні, які допоможуть знизити залежність країни від російських енергоносіїв.
Сьогодні, 28 квітня, буде підписано відповідний договір, пише "Німецька хвиля" з посиланням на міністра економіки Словаччини Томаша Малатинського.
Згідно з цим договором, газ Україні поставлятиметься газопроводом Вояни - Ужгород. Раніше словацька газотранспортна компанія Eustream повідомила, що реверсні постачання газу за цим маршрутом можуть початися в жовтні і досягати трьох мільярдів кубометрів на рік. З березня 2015 року цей показник може зрости до 10 млрд кубометрів.
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