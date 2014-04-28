Ціни на нафту продовжують рости

США і ЄС планують цього тижня оголосити про нові санкції проти Росії / Wikipedia

Ціни на нафту ростуть, прагнучи до максимуму семи тижнів, на тлі посилення напруженості в Україні і затримки у відкритті нафтових портів у Лівії, пише Reuters.

Ф'ючерси на Brent з поставкою в червні подорожчали на $0,17 до $109,75 за барель, а ф'ючерси на WTI з поставкою в червні - на $0,43 до $101,03 за барель.

США і ЄС планують цього тижня оголосити про нові санкції проти Росії, спрямовані здебільшого на людей і компанії у "близькому колі" президента Володимира Путіна.

Російська нафтопровідна монополія "Транснефть минулого тижня висловила побоювання, що Україна захопить трубопровід для доставки нафтопродуктів до Угорщини.

"Якщо конфлікт між країнами посилиться, зростання військового споживання палива і підвищений ризик перебоїв у постачанні продовжать стимулювати зростання світових цін на нафту", - написали у звіті аналітики Barclays.

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