«Укрнафта» збільшила прибуток на 35%

Найбільша в Україні нафтовидобувна компанія «Укрнафта» в січні-березні 2014 року збільшила чистий прибуток у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 35% - до 452,035 млн грн з 334,930 грн.

Про це йдеться у звіті про фінансово-господарську діяльність компанії, який оприлюднено на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно зі звітом, чистий прибуток «Укрнафти» від реалізації продукції за перші три місяці поточного року збільшився порівняно з січнем-березнем 2013 року до 5,120 млрд грн з 4,698 млрд грн.

Валовий прибуток компанії за 3 місяці 2014 року скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року до 2,165 млрд грн з 2,210 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2012 року «Укрнафта» скоротила чистий прибутокна 3,8% в порівнянні з 2011 роком - до 1,428 млрд грн.

У січні-вересні 2013 року компанія скоротила чистий прибуток на 51% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 764,324 млн грн з 1,5 млрд грн.

Фінансові результати за 2013 рік компанія не публікувала.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укрнафта» - найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні.

«Укрнафта» володіє шістьма регіональними виробничими підрозділами («Охтирканафтогаз», «Чернігівнафтогаз», «Полтаванафтогаз», «Долинанафтогаз», «Надвірнанафтогаз», «Бориславнафтогаз»), трьома газопереробними заводами (Гнедінецький, Качанівський, Долинський), а також трьома буровими управліннями (Охтирське, Прилуцьке і Прикарпатське) і значним числом інших нафтосервісних підрозділів.

Крім того, «Укрнафта» є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції «Укрнафти» включені до лістинга Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.

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