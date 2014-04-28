Україна пропонує Словаччині об'єднати газотранспортні системи
Угода відповідає вимогам Європейського енергетичного співтовариства, повноправними членами якої є обидві країни.
Держкомпанія «Укртрансгаз», оператор української газотранспортної системи, запропонувала оператору ГТС Словаччини компанії Eustream підписати операторську угоду про об'єднання сусідніх газотранспортних систем.
«Така угода відповідає вимогам Європейського енергетичного співтовариства, повноправними членами якого є обидві країни», - говориться у прес-релізі НАК «Нафтогаз України», яка володіє 100% акцій «Укртрансгазу».
Згідно з повідомленням, до сьогоднішнього дня Eustream відмовлялася підписувати таку угоду.
Крім того, у відповідь на інформацію, поширену Eustream 24 квітня, «Нафтогаз України» повідомляє, що «Газпром експорт», дочірня компанія російського «Газпрому», не здійснює функцій оператора газотранспортної системи України і що відповідний договір не було підписано між російською компанією і «Укртрансгазом».
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Як відомо, 28 квітня 2014 року в столиці Словаччини Братиславі «Укратрансгаз» і Eustream мають намір підписати угоду про реверсні поставки газу.
Згідно з повідомленням Eustream, делегація словацької компанії відвідала Київ 25 квітня, де обговорила з представниками “Укртрансгазу” і НАК "Нафтогаз України" «незначні зміни в текст меморандуму».
Після підписання документу Eustream в стислі терміни вивчить технічні варіанти транспортування газу по газопроводу Вояни-Ужгород, щоб прискорити запуск зворотного потоку і збільшити спочатку запланований обсяг поставок.
Україна впродовж останніх двох років не може домовитися зі Словаччиною про поставки газу з її території. На думку голови «Нафтогазу» Андрія Коболева, Україна може щорічно імпортувати до 30 млрд кубометрів газу за цим маршрутом і тим самим звести до мінімуму енергозалежність від «Газпрому».