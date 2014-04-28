Білорусь знижує експортні мита на нафту

Білорусь з 1 травня знижує до російського рівня експортні мита на нафту і нафтопродукти, що вивозяться за межі території Митного союзу. Це передбачено постановою Ради міністрів, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Згідно з документом, експортне мито на сиру нафту знижується з $387 до 376,1 за 1 тонну. Мито на прямогонний бензин і бензини товарні зменшене з $348,3 до 338,4 за тонну, на легкі, середні дистиляти - з $255,4 до 248,2 за тонну.

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Таке ж мито встановлено на бензол, толуол, ксилоли, мазут, мастильні масла, відпрацьовані нафтопродукти, вазелін і парафін, нафтовий кокс (крім кальцинованого) і нафтовий бітум.

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Мито на дизельне паливо знижується з $251,5 до 244,4 за тонну, на зріджені вуглеводневі гази - з $129,1 до 88,3 за 1 тонну.