Міліція і СБУ проводять слідство у компанії «Укргазвидобування»

Співробітники МВС та СБУ 28 квітня проводять слідчі дії в приміщенні центрального офісу найбільшого в Україні газодобувача державної компанії «Укргазвидобування», йдеться в повідомленні компанії.

"На даний момент у приміщенні ПАТ «Укргазвидобування» за адресою вул. Кудрявська, 26/28 проводяться слідчі дії з участю співробітників МВС України та СБУ. Слідчі дії проводяться на підставі ухвали суду про виїмку документів", - йдеться в повідомленні.

Також у компанії зазначили, що робота "Укргазвидобування" проходить у штатному режимі.

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Як повідомляв УНІАН, минулого тижня слідчі дії проводилися в держкомпанії "Укртрансгаз", операторі газотранспортної системи.

«Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України. До складу «Укргазвидобування» входять 4 газопромислових управління: ГПУ «Шебелинкагазвидобування», ГПУ «Полтавагазвидобування», ГПУ «Харьковгазвидобування» і ГПУ «Львівгазвидобування».

100% акцій компанії належить НАК «Нафтогаз України».