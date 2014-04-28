Відновлення видобутку нафти на Кашагані можуть відкласти на два роки

Видобуток нафти на родовищі Кашаган в казахстанському секторі шельфу Каспію може початися в кінці 2015 року або в 2016 році, повідомив в інтерв'ю виданню Financial Times міністр економіки і бюджетного планування Казахстану Ерболат Досаєв, передає РИА Новости.

Видобуток на Кашагані зупинили у вересні минулого року, через два тижні після початку, через витік газу. Майже відразу після відновлення видобутку в жовтні 2013 року виявили інший витік. Раніше Досаєв повідомляв, що Кашаган може не вийти на комерційний видобуток в 2014 році. Один із учасників проекту, францйзская Total, очікує повного відновлення видобутку на Кашагані в кінці 2015 року.

За інформацією видання, аналіз, який проводився протягом кількох місяців, виявив наявність численних мікротріщин в трубопроводі, які з'явилися в результаті впливу на метал попутного газу з високим вмістом сірки. Джерела видання повідомляють, що для відновлення видобутку потрібна заміна трубопроводу, яким нафта і газ транспортуються зі штучного острова на Каспії на узбережжя довжиною 200 кілометрів.

За словами Досаєва, затримка з початком видобутку на Кашагані призведе до втрати 0,5% ВВП Казахстану в поточному році.

У проекті беруть участь "Казмунайгаз", Eni, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Total і Inpex. Крім того, 8,33% у проекті купила у КМГ китайська CNPC.

Геологічні запаси Кашагану оцінюються в 4,8 мільярда тонн нафти. Загальні нафтові запаси становлять 38 мільярдів барелів, з них видобувні - близько 10 мільярдів барелів, запаси природного газу - більше 1 трильйона кубометрів.

Загальний обсяг інвестицій в проект, старт якого неодноразово переносився, до теперішнього часу складає близько 50 мільярдів доларів.