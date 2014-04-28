Яценюк: Україна подасть до суду, якщо «Газпром» не погодиться на умови Києва

Україна готова платити за російський газ не більш як 268 дол. за тисячу кубометрів і готова відстоювати свою позицію в суді, якщо російський газовий монополіст «Газпром» не погодиться на запропоновані Києвом умови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Хочу ще раз офіційно нагадати позицію НАК «Нафтогаз України», яка є державною компанією і відображає позицію України. Ми надіслали кілька повідомлень «Газпрому» щодо того, що Україна готова платити за російський природний газ ціну, яку Україні надали на початку 2014 року. А саме, Україна готова платити 268 дол. за тисячу кубометрів, - сказав глава уряду. - Якщо «Газпром» дасть позитивну відповідь на продовження переговорів і встановлення ціни і підпише угоду, то Україна негайно погасить борг у розмірі 2,2 млрд дол. США, який було сформовано попереднім урядом».

За його словами, Україна чекає відповіді російської сторони, але вже прийняла рішення про початок процедури судового розгляду спору. «Уряд і компанія НАК «Нафтогаз» прийняли рішення про початок процедури подання до суду на «Газпром». Сьогодні російському монополісту направили передарбітражну ноту. Впродовж 30 днів, за умовами контракту, російський монополіст має дати чітку відповідь з деяких питань», - сказав Яценюк.

Він зазначив, що йдеться про питання ціни, на якій наполягає Україна, і деякі інші аспекти газових контрактів, які мають бути «негайно переглянуті».

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«Ми пропонуємо російському «Газпрому» зустрітися на нейтральній території – не в Москві, а в Лондоні - для обговорення передарбітражної претензії української сторони. Якщо впродовж 30 днів домовленостей не буде, це означає, що ми переходимо в судовий розгляд спору. Ми вважаємо нашу позицію законною і сильною. Ми боротимемося за наші права та інтереси всіма законними способами. Основний законний метод – суд у Стокгольмі», - наголосив глава уряду.

При цьому він вважає, що шанс уникнути арбітражу – є. «Ми чекаємо від російського монополіста відповіді на ноту і сподіваємося, що російський монополіст може уникнути розгляду спору в Стокгольмі, якщо піде на умови, висловлені НАК «Нафтогаз», - сказав Яценюк.