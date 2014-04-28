Україна і Словаччина домовилися про реверс 8 млрд кубів газу на рік

Україна і Словаччина підписали Меморандум про співпрацю у сфері організації реверсних поставок газу в обсязі 8 млрд кубометрів на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у ході прес-конференції в Києві прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Україна і Словаччина підписали меморандум про співпрацю, який передбачає механізм реверсивних поставок газу, - сказав він. – Ми за цим меморандумом можемо одержати 8 млрд кубометрів газу на рік».

За словами Яценюка, сума поставок може бути збільшена. «Але цей меморандум – це велике досягнення», - сказав глава уряду.

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Як повідомляв УНІАН, за повідомленням оператора ГТС Словаччини компанії Eustream, делегація словацької компанії відвідала Київ 25 квітня і обговорила з представниками “Укртрансгазу” і НАК "Нафтогаз України" «незначні зміни до тексту меморандуму».

Після підписання документа Eustream у стислі строки вивчить технічні варіанти транспортування газу газопроводом Вояни-Ужгород, щоб прискорити запуск зворотного потоку і збільшити запланований обсяг поставок.

Україна упродовж останніх двох років не могла домовитися із Словаччиною про поставки газу з її території. На думку голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва, Україна може щорічно імпортувати до 30 млрд кубометрів газу цим маршрутом, і відтак звести до мінімуму енергозалежність від «Газпрому».