Бензин на АЗС продовжить дешевшати завдяки стабілізації гривні - експерт

Ціна бензину і дизельного пального на українських АЗС цього тижня може продовжити зниження завдяки стабілізації курсу гривні на торгах міжбанківського валютного ринку на рівні 11,5 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам директор спеціальних проектів науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев.

«Якщо проаналізувати дані, які ми одержали минулої п'ятниці, то ціни роздрібних мереж на бензин і дизельне пальне знизилися. Думаю, цього тижня така тенденція продовжиться», - сказав Рябцев.

За його словами, зараз потенціал зниження ціни на бензин А-95 становить близько 0,8-1 гривні. Вартість дизельного пального може знизитися максимум на 70 копійок, але це зниження може не виправдатися, оскільки попит на нього зараз значно зріс через початок польових робіт.

«Все це (зниження цін на пальне - УНІАН) відбудеться, якщо гривня буде достатньо стабільна, або коли трейдери будуть переконані, що ніяких істотних коливань на валютному ринку не відбудеться, і ніяких обмежень, які свого часу вводив НБУ, введено не буде», - зазначив експерт.

«Трейдери не зацікавлені в тому, щоб утримувати ціни на високому рівні», - додав Рябцев.

Він нагадав, що українські АЗС у квітні скоротили продажі пального на 20%. При цьому ще значніше зниження реалізації через погіршення купівельної спроможності населення може бути для АЗС критичним.

«Думаю, що слід зачекати і упродовж цього тижня, якщо нічого не відбудеться, ми побачимо відкочування цін, що буде дуже добре сприйматися нашими автомобілістами», - резюмував Рябцев.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в АМКУ заявили, що роздрібні ціни, які на сьогодні склалися на ринку нафтопродуктів, завищені більш ніж на 1 гривню.

На думку експертів, зростання цін на пальне в Україні викликане девальвацією гривні, оскільки більшу частину нафтопродуктів країна імпортує.

Споживчі ціни на бензин А-95 в Україні з 10 по 22 квітня зросли у середньому на 8,1% – до 15,31 грн/л, дизельне пальне на 9% – до 14,75 грн/л.

На 25 квітня середня вартість бензину А-95 становила 15,32 грн, а дизпального - 14,67 грн.

Курс гривні до долара з початку 2014 року просів на 37%, тоді як за весь 2013 рік нацвалюта подешевшала лише на 2%.