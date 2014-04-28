Аксьонов запевняє, що Крим до липня забезпечить себе електроенергією на 70%

Крим до липня зможе на 70% забезпечити себе електроенергією, заявив нелегітимний глава уряду Криму Сергій Аксьонов.

"Вже встановлено 1400 генераторів, працюють всі об'єкти життєзабезпечення. До 1 липня буде змонтовано три великі станції, йде перекидання великої потужності із Сочі. Таким чином, ми перекриємо 70% всього енергоспоживання півострова", - цитує Аксьонова прес-служба Радміну.

За його даними, борг Криму перед українськими енергопоставляючими компаніями становить близько 120 млн. грн. "Цього тижня борги будуть повністю погашені", - сказав Аксьонов.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня енергопоставляюча компанія "ДТЕК Крименерго (Сімферополь) повідомила, що борг жителів і підприємств Криму за електроенергію становить 741 млн. грн - у чотири рази більше, аніж компанія щомісяця сплачує в "Енергоринок" (Україна) за електроенергію для півострова.