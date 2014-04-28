Словаччина розраховує відкрити реверс газу до України в серпні

Словацький оператор газотранспортної системи компанія Eustream розраховує розпочати в серпні 2014 року реальні реверсні поставки газу в Україну.

«Ми віримо в те, що реверсні поставки газу почнуться в серпні 2014 року», - заявили УНІАН у компанії Eustream.

Як раніше повідомляв УНІАН, 28 квітня Україна і Словаччина підписали Меморандум про співпрацю у сфері організації реверсних поставок газу. За словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, щорічний обсяг поставок може становити близько 8 млрд кубометрів, з подальшою можливістю збільшення.

Делегація словацької компанії відвідала Київ 25 квітня, де обговорила з представниками “Укртрансгазу” і НАК "Нафтогаз України" «незначні зміни до тексту меморандуму».

Після підписання документа Eustream в стислі терміни вивчить технічні варіанти транспортування газу газопроводом Вояни-Ужгород, щоб прискорити запуск зворотного потоку і збільшити попередньо запланований обсяг поставок.

Україна упродовж останніх двох років не могла домовитися із Словаччиною про поставки газу з її території. На думку глави «Нафтогазу» Андрія Коболєва, Україна може щорічно імпортувати до 30 млрд кубометрів газу цим маршрутом і тим самим звести до мінімуму енергозалежність від «Газпрому».