Електроенергія для промисловості подорожчає майже на 5%

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), підвищила роздрібні тарифи на електроенергію для енергопостачальних підприємств на травень на 4,8%.

Про це йдеться у відповідній постанові НКРЕ від 25 квітня 2014 року.

Згідно з ухваленим рішенням, тариф на електроенергію для споживачів першого класу напруги (35 кВ і вище) в травні збільшиться до 85 коп. за кВт/год з 81,11 коп. у квітні, а для споживачів другого класу напруги (менше 35 кВ) - до 108,2 коп. за кВт/год з 103,24 коп.

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Довідка УНІАН. Роздрібні тарифи для споживачів першого класу напруги в квітні 2013 року склали 77,97 коп. за 1 кВт/год, для споживачів другого класу напруги - 99,24 коп. за 1 кВт/ч.

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НКРЕ здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці і нафтогазовому комплексі, забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.

