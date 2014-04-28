Зустріч України, Росії і ЄС по газу може пройти 2 травня у Варшаві

Представники Росії, України і ЄС планують обговорити газове питання 2 травня у Варшаві, повідомила РІА Новини прес-секретар міністра енергетики РФ Ольга Голант.

"Міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак і єврокомісар з енергетики Гюнтер Еттінгер у телефонній розмові досягли попередньої домовленості про проведення тристоронніх переговорів для вирішення кризової ситуації щодо оплати Україною заборгованості за російський газ. Зустріч планується провести 2 травня у Варшаві", - зазначила представник Міненерго РФ.

За її даними, свою участь у переговорах найближчим часом повинна підтвердити українська делегація.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Україна готова платити за російський газ не більше 268 дол. за тисячу кубометрів і готова відстоювати свою позицію в суді, якщо російський газовий монополіст не погодиться на запропоновані Києвом умови.

За його словами, Україна чекає відповіді від російської сторони, але вже прийняла рішення про початок процедури судового розгляду спору. «Уряд і компанія НАК «Нафтогаз» прийняли рішення про початок процедури подачі в суд на «Газпром». Сьогодні російському монополісту направили предарбітражну ноту. Протягом 30 днів за умовами контракту російський монополіст повинен дати чітку відповідь щодо деяких питань», - сказав Яценюк.

Він зазначив, що мова йде про питання ціни, на якій наполягає Україна, і щодо деяких інших аспектів газових контрактів, які повинні бути негайно переглянуті».

Нагадаємо, «Газпром» з квітня вирішив скасувати всі пільги на постачання газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за постачання газу. У результаті цього ціна на російський газ з квітня 2014 року збільшилася до 480 дол. за тисячу кубометрів з 268,5 дол. у першому кварталі цього року.