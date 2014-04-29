Нафта торгується різноспрямовано на тлі санкцій проти Росії

Світові ціни на нафту в понеділок, 28 квітня, змінилися різноспрямовано на тлі введення санкцій США щодо Росії й статданих з американського ринку нерухомості, повідомляє РІА Новости.

Ціна червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil опустилася на 1,46 долара - до 108,12 долара за барель, досягнувши ціни тижневої давності. Вартість червневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI зросла на 0,24 долара - до 100,84 долара за барель.

Комерційні запаси нафти в США за тиждень, що завершився 18 квітня, зросли на 3,5 мільйона барелів, або на 0,9%, - до 397,7 мільйона барелів. Аналітики прогнозували зростання на 2,3 мільйона барелів.

У понеділок США ввели санкції проти 7 громадян РФ і 17 компаній. За словами прес-секретаря Білого дому Джея Карні, накладено санкції через приєднання Криму, що США не визнають, а також у зв'язку з позицією Росії щодо України.

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Деяку підтримку котируванням американської нафти WTI надає сильна статистика з ринку нерухомості, що гсідчить на користь зростання економічної активності в країні.

Національна асоціація ріелторів у понеділок повідомила, що кількість незавершених угод із продажу будинків (Pending Home Sales) на вторинному ринку в березні зросла на 3,4% порівняно з лютим. Зростання показника було зафіксовано вперше за дев'ять місяців. Аналітики очікували збільшення на 1%.