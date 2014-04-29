«Газпром» визнав, що через санкції може втратити довіру інвесторів

У «Газпромі» визнали, що через санкції Заходу компанія не зможе залучати позики на міжнародних ринках. Про це йдеться в звіті керівництва «Газпрому», текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Виникнення нових вогнищ напруженості або ескалація вже існуючого конфлікту у відносинах між Росією та іншими країнами, включаючи ескалацію кризи в Україні, а також запровадження міжнародних санкцій у відповідь на загострення конфлікту можуть негативно вплинути на економіку регіону, включаючи російську економіку. В свою чергу, це може призвести до втрати довіри міжнародних інвесторів до економіки регіону й до інвестицій в Росії в цілому. Результатом відсутності довіри може стати зниження ліквідності, нестабільність торговельної діяльності та істотне зниження цін на котирування цінних паперів компаній, які ведуть діяльність у Росії, включаючи АДР ВАТ «Газпром», а також неможливість для Групи Газпром залучати позиковий або акціонерний капітал на міжнародних ринках капіталу», - йдеться в документі.

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Наголошується, що погіршення відносин Росії з іншими країнами може негативно вплинути на російську економіку і економіку навколишніх регіонів, а також викликати перебої у поставках газу до Європи.

Зазначається, що за останні кілька років Росія була залучена в конфлікти за участю інших країн-членів СНД. У ряді випадків це призвело до погіршення відносин Росії з іншими членами міжнародного співтовариства, включаючи Сполучені Штати Америки і різні країни Європи. У багатьох з цих країн зареєстровані фінансові організації та компанії, що мають великі інвестиції в Росії.

«Конфлікти і погіршення відносин Росії з сусідніми країнами можуть негативно вплинути на інвестиційні стратегії та інвестиційні рішення таких організацій і компаній», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму РФ не залишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні. У квітні проросійські озброєні бойовики захопили адмінбудівлі у ряді міст Донецької області. Вони викрадають, катують і вбивають людей, беруть заручників.

17 квітня в Женеві відбулася чотиристороння зустріч глав МЗС України, США, ЄС і РФ для пошуку шляхів виходу з кризи в Україні. Учасники зустрічі домовилися, що сепаратисти, що захопили урядові будівлі на сході України, повинні звільнити їх. Всім, хто добровільно складе зброю, гарантована амністія. Проте Росія не виконує ці домовленості.

24 квітня після початку силами МВС активної фази антитерористичної операції в захопленому бойовиками Слов'янську Донецької області, президент РФ Володимир Путін заявив, що «дії влади Києва проти народу України матиме для неї наслідки, зокрема в плані міждержавних відносин РФ і України». А міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про початок навчань у прикордонних із Україною районах.

За інформацією представника України в Раді безпеки ООН Юрія Сергеєва, під час військових навчань на кордоні з Україною Росія зосередила артилерію, установки "Град" і близько 200 танків.

24 квітня президент США Барак Обама звинуватив Росію в недотриманні женевських домовленостей з врегулювання кризи в Україні й додав, що США можуть "запровадити додаткові санкції проти Росії", якщо вона продовжить "нехтувати домовленостями". За його словами, США мають намір продовжувати добиватися дипломатичного врегулювання кризи в Україні.

28 квітня США запровадили санкції проти 7 громадян РФ і 17 компаній.

За словами прес-секретаря Білого дому Джей Карні, санкції накладено через приєднання Криму, яке США не визнають, а також через позицію Росії щодо України. «Із 17 квітня Росія не зробила нічого, щоб дотриматися женевських зобов'язань, навпаки, вона влаштувала ще більшу ескалацію кризи», - заявив Карні, назвавши «незаперечною» причетність Росії до насильства на сході України.

Державний секретар США Джон Керрі підтвердив, що влада США перебуває лише за крок від запровадження санкцій стосовно цілих секторів російської економіки, зокрема енергетичного, фінансового та оборонного.