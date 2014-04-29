Словаччина обіцяє максимально завантажити газопровід в Україну до жовтня

«Високопоставлені члени Європейської комісії попросили нас скоротити терміни технічної підготовки воянського трубопроводу й збільшити обсяги до максимуму. Ми обіцяли зробити все, що в наших технічних і законодавчих можливостях, щоб у прискореному режимі досягти обсягів 8-9 млрд кубометрів газу на рік», - сказав глава Eustream Томас Маречек після підписання меморандуму про взаєморозуміння в реверсних поставках газу в Україну, передає прес-служба словацького оператора.

Як повідомляє український оператор ГТС, держкомпанія «Укртрансгаз» (один із підписантів меморандуму), документ передбачає два варіанти поставок газу в Україну за словацьким маршрутом.

Перший варіант, «малий реверс» - передбачає організацію фізичних реверсних поставок зі Словаччини в Україну на рівні 22 млн куб. м на добу.

За розрахунками української сторони, поставки за цим варіантом можуть бути початі з 1 вересня 2014 року, хоча в словацькій компанії Eustream упевнені, що реальні поставки можуть початися вже в серпні, після завершення всіх технічних і організаційних заходів на території Словаччини. Фактичний обсяг поставок може бути збільшений за результатами тестування системи.

Другий варіант - так званий «великий реверс», на який українська сторона розраховувала із самого початку, оскільки він дозволяє прокачувати через словацький маршрут до 30 млрд кубометрів газу на рік, що зведе фактично до нуля закупівлі Україною російського газу, ціна на який з 1 квітня 2014 року була підвищена «Газпромом» до 480 дол. за тис. кубометрів із 268,5 дол. Проте, за даними «Укртрансгазу», організація другого варіанту передбачає проведення певних консультацій та юридичних дій, зокрема, за участю компанії «Газпром експорт», яка виконує на сьогоднішній день роль посередника в пункті передачі газу на українсько-словацькому кордоні.

Крім того, як зазначили в «Укртрансгазі», меморандум передбачає співробітництво Єврокомісії, Eustream і «Укртрансгазу» з питання підписання стандартної операторської угоди про об'єднання сусідніх газотранспортних систем за всіма лініями газопроводу на кордоні України та Словаччини.

«Зокрема, операторську угоду про об'єднання сусідніх газотранспортних систем по лінії Вояни-Ужгород було підписано в Братиславі», - йдеться в повідомленні «Укртрансгазу».

Читайте такожУкраїна пропонує Словаччині об'єднати газотранспортні системи

Довідка УНІАН. Україна, яка намагається уникнути паливної залежності від Росії, впродовж останніх двох років не могла домовитися зі Словаччиною про поставки газу з її території. На думку української сторони, головною причиною гальмування переговорного процесу є російський газовий монополіст - «Газпром», оскільки він контролює через свою «дочку» «Газпром експорт» газовимірювальний пункт на кордоні Україна-Словаччина в Капушанах. Україна поки не досягла домовленостей із «Газпромом» щодо низки газових питань, у тому числі й щодо Словаччини.

Позиція України полягає в тому, що вона готова платити за російський газ 268,5 дол. за тис. кубометрів, як домовлено за президентства Януковича.

З недавнього часу, після загострення відносин України та Росії, переговорний процес перемістився на міжнародний рівень, із європейським посередником. Як очікується, тристороння зустріч Росія, Україна та ЄС може пройти 2 травня в польській столиці, Варшаві.

