«Газпром» уже незадоволений Молдовою та Білоруссю

Про йдеться у звіті керівництва «Газпрому», текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

«На даний час істотна частина поставок Групою Газпром природного газу споживачам Європи залежить від трубопровідної системи, яка проходить по території України, Білорусі і Молдови. Може скластися ситуація, коли «Газпром» не зможе запобігти потенційному збою у транзиті газу Групи через територію цих країн», - зазначається у документі.

Наголошується, що були випадки, коли поставки газу, що призначалися для європейських споживачів, були перенаправлені через розбіжності з країнами, по території яких проходить транзит газу. Будь-який збій у транзиті через територію України, Білорусі і Молдови, включаючи потенційний відбір газу, що поставляється до Європи, може призвести до того, що «Газпром» не зможе виконати свої зобов'язання щодо поставок газу європейським споживачам.

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"Політична і економічна криза, що триває в Україні, посилює побоювання стосовно того, що український контрагент ВАТ «Газпром» не зможе виконати свої зобов'язання з транзиту газу і вдасться до відбору газу, призначеного для споживачів Європи, що може негативно вплинути на результати діяльності та наше фінансове становище", - говорится в сообщении.

Зазначається, що для зниження залежності від транзитних країн «Газпром» поступово здійснює перехід на загальноприйняті у світовому газовому бізнесі принципи і механізми ринкового ціноутворення на газ, що імпортується країнами, і на послуги, що надаються ними, з його транзиту; реалізує газотранспортні проекти, націлені на диверсифікацію експортних маршрутів (введено в експлуатацію другу нитку газопроводу «Північний потік» і тривають роботи за проектом «Південний потік»), розширює можливості з використанню ПСГ за кордоном, а також розвиває торгівлю СПГ.