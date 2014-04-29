«Київенерго» заборгувало «Нафтогазу» 3,8 млрд гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час розширеного засідання колегії КМДА директор Департаменту житлово-комунального господарства Дмитро Новицький.

В той же час він зазначив, що за даними “Київенерго” зазначений борг становить меншу суму — 2,552 млрд грн і відхилення у сумі 1,236 млрд грн. пояснюється різницею в ціні дешевого та дорогого газу у четвертому кварталі 2013 року.

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Як повідомив Новицький, зазначену різницю в обсязі 1,236 млрд грн. планується погасити за рахунок коштів держбюджету і відповідне звернення вже направлено міською владою до Кабінету міністрів України. Директор департаменту повідомив, що в структурі боргу “Київенерго” (3,8 млрд грн), зокрема: борг по різниці в тарифах на теплову енергію становить 687 млн грн; заборгованість організацій та установ, що фінансуються з держбюджету — 104 млн грн; заборгованість організацій та установ, які фінансуються з міського бюджету — 697 млн грн; заборгованість ЖЕО — 1 млрд 311 млн грн.

За словами Новицького, сума по різниці в тарифах буде погашена за рахунок коштів держбюджету. Щодо інших сум у структурі боргів, за його словами, проблемним є лише погашення заборгованості по оплаті за отриману послугу від населення. Решта ж боргів у структурі буде погашена за рахунок коштів міського бюджету і наразі ці кошти вишукуються.

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