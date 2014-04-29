«Укртрансгаз» збільшив прибуток у 2,8 разу

Компанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, в 2013 році збільшила чистий прибуток у порівнянні з 2012 роком у 2,8 разу - до 1,254 млрд грн з 0,453 млрд грн, йдеться у фінансовому звіті компанії.

Згідно зі звітом, чистий дохід «Укртрансгазу» від реалізації продукції за 2013 рік скоротився порівняно з 2012 роком до 15,695 млрд грн з 16,441 млрд грн.

Валовий прибуток компанії за звітний період скоротився до 0,709 млрд грн з 2,036 млрд грн.

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Як раніше повідомляв УНІАН, «Укртрансгаз» у 2012 році збільшив чистий прибуток у порівнянні з 2011 роком на 9,2%.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій компанії «Укртрансгаз» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».