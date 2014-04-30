Ціни на нафту знижуються після помітного зростання напередодні

За підсумками торгів 29 квітня котирування ф'ючерсів на нафту марки WTI на червень на Нью-Йоркській товарній біржі NYMEX зросли на $0,44 (+0,46%) і склали $101,28 за барель. Ф'ючерс на нафту марки Brent на біржі ICE в Лондоні додав $0,86 (+0,8%) і склав $108,98 за барель.

Сьогодні вранці ф'ючерси на Brent з постачанням у червні подешевшали на $0,32 до $108,66 за барель, а ф'ючерси на WTI з поставкою в червні - на $0,80 до $100,48 за барель.

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На думку опитаних Рейтер аналітиків, запаси нафти в США минулого тижня зросли на 2,4 мільйона барелів до 400 мільйонів - максимального обсягу з початку спостережень у 1982 році. За даними Американського інституту нафти, запаси минулого тижня підвищилися на 3 мільйони барелів.

Зниження ціни Brent пояснюється падінням ціни американського еталону, вважає генеральний директор аналітичної фірми Barratt Bulletin в Сіднеї Джонатан Беррет.

"Я думаю, що ситуація в Лівії чинитиме тиск на Brent", - сказав він, додавши, що тільки стабільні поставки нафти з Лівії вплинуть на ринок.

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"Вкрай малоймовірно, що санкції зачеплять нафтові ринки. Європі потрібна нафта, а Росії потрібні гроші", - сказав директор з аналізу сировинних ринків Societe Generale в Сінгапурі Майк Кінан.

