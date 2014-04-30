Лукашенко незадоволений Росією і хоче відкласти Євразійський економічний союз

Про це він заявив під час зустрічі з президентами Росії та Казахстану Володимиром Путіним і Нурсултаном Назарбаєвим у Мінську.

Лукашенко запропонував відкласти на десять років формування Євразійського економічного союзу (ЄЕС), якщо Росія і Казахстан не готові до скасування вилучень і обмежень у взаємній торгівлі, зокрема торгівлі нафтою.

Як повідомляє газета «Ведомости», переговори президентів про створення ЄЕС з 2015 року тривали до пізнього вечора вівторка. Ключове питання, на яке президенти повинні були знайти відповідь, - чи зберігати тарифні і нетарифні обмеження на постачання російських товарів, в першу чергу нафти в Білорусь. Всі обмеження повинні бути зняті з 2015 року, але для бюджету Росії це може обернутися величезними втратами - за оцінками Мінфіну, до $30 млрд, якщо компанії почнуть експортувати товари через білоруських партнерів.

Читайте такожБілорусь знижує експортні мита на нафту

Про підсумки переговорів оголосив пізно ввечері голова колегії Євразійської економічної комісії Віктор Христенко. До кінця року Росія і Білорусь повинні врегулювати спір шляхом двосторонніх переговорів, а потім обговорити умови роботи єдиного ринку нафти, нафтопродуктів і газу трьох країн, він повинен з'явитися не пізніше 2025 р., розповів він.

Домовитися з Білоруссю буде складно, визнає чиновник, який брав участь у переговорах, для обох країн це принциповий момент. Обговорювався компроміс: Білорусь віддає не всі мита від експорту нафтопродуктів, а лише частину - але це був найменш ймовірний варіант, розповідає інший російський чиновник.

Від ідеї створення ЄЕС Росія навряд чи відмовиться, вважає федеральний чиновник: «Від ЄЕС є не тільки політичні, але й економічні вигоди - єдині (нехай і з часом) правила на всьому просторі, єдині ринки». Це очікувані проблеми, ЄС теж був довгим проектом, продовжує він, діти також бувають примхливими - з цим можна боротися, але не тільки цукерками. Швидше за все Росія відстоїть збереження якихось обмежень, але запропонує Білорусі альтернативний варіант підтримки, вважає чиновник: «Якщо говорити цинічно, то питання - в яких розмірах ми готові додатково дотувати Білорусь. Форма вторинна - їх влаштує будь-яка форма».

Лукашенко значною мірою правий, каже Наталя Волчкова з Російської економічної школи, але навряд чи він відмовиться від ЄЕС: «Він торгується, відчув момент, що Росія в складному становищі, бо розірвані відносини з Заходом, і готова піти на поступки». Навряд чи Росія в найближчому майбутньому скасує квоти на безмитні поставки нафти, оскільки це призвело б до дуже серйозних наслідків, але на поступки швидше за все, буде змушена піти, міркує Волчкова: від ЄЕС Москва не відмовиться. Можливо, Росія відмовиться від білоруської компенсації за безмитну нафту, можливо - сама надасть компенсацію, переглянувши розподіл зборів усередині союзу, каже вона, це питання переговорів і торгу.

ЄЕС - скоріше політичний проект, економічного ефекту практично немає, вважає Олексій Портанський з Вищої школи економіки, на країни Митного союзу припадає лише 7,5% від зовнішньої торгівлі Росії і перспектив для зростання обігу немає. Від членства в ЄЕС, за його словами, виграли б невеликі економіки - Киргизія, Вірменія. Вони різко розширюють ринок збуту, а для Росії головний покупець - далеке зарубіжжя, резюмує він.