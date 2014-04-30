Україна погодилася на переговори щодо газу з Росією і ЄС у Варшаві

Україна підтвердила свою участь у тристоронніх переговорах із Російською Федерацією і Європейським Союзом на тему газових поставок, які відбудуться найближчої п'ятниці, 2 травня, у Варшаві.

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Про це УНІАН сьогодні повідомила прес-секретар комісара ЄС з питань енергетики Гюнтера Еттінгера Сабін Бергер.

"Так, пан Продан (міністр енергетики і вугільної промисловості України - УНІАН) підтвердив, що він візьме участь в зустрічі", - відзначила вона.

Прес-секретар назвала головною метою зустрічі обговорення листа президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу президенту Російської Федерації Володимиру Путіну на тему газових поставок в ЄС і Україну.

У зустрічі візьмуть участь Еттінгер і міністр енергетики Росії Олександр Новак.

Як повідомляв УНІАН, у відправленому в квітні листі 18 країнам Європейського союзу Путін попередив про можливі проблеми з поставками газу через газову заборгованість України, через територію якої поставляється близько половини російського газу до 28 держав ЄС.

Він також заявив, що Росія через борги, розмір яких вона оцінює в 2,2 млрд дол., може перевести Україну на передоплату в поставках газу, і запропонував ЄС обговорити ці моменти.

Баррозу в своєму листі-відповіді Путіну погодився на переговори, але виступив проти переведення України на передоплату і висловився за прозорі та ринкові умови газових поставок.

З квітня цього року Росія скасувала всі надані знижки на газ для України, внаслідок чого його ціна зросла до рекордних 485 доларів за тисячу кубометрів, що в 1,8 разу більше, ніж у 1 кварталі цього року.

За даними ЗМІ, дорожче, ніж Україна, за російський газ платить лише Франція, яка купує його по 550 дол. при середній ціні для всіх країн ЄС у 370 дол.