Газ для промспоживачів і держустанов з травня подорожчає ще на 17,5%

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), ухвалила рішення підвищити з 1 травня 2014 року граничну ціну на газ для промислових споживачів, а також для державних установ на 17,5% - до 4 724 грн за тис. кубометрів із 4 020 грн за тисячу кубометрів.

Відповідне рішення комісія ухвалила 30 квітня на відкритому засіданні.

Як пояснили УНІАН у прес-службі НКРЕ, підвищення тарифів пов'язане з коливаннями курсу гривні до долара.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕ у березні цього року, у зв'язку з підвищенням ціни на газ, що імпортується з Росії, більш ніж на третину, ухвалила рішення підвищити з 1 квітня 2014 року граничну ціну на газ для промислових споживачів на 29% - до 4 020 грн за тисячу кубометрів і для державних установ – на 64%, до 4 020 грн за тисячу кубометрів.

Також НКРЕ ухвалила рішення з 1 травня 2014 року підвищити мінімальний тариф на природний газ для потреб населення на 51,1% - до 1089 грн за тис. кубометрів із 720,54 грн за тис. кубометрів.

