Нафтогазова Cadogan Petroleum за рік скоротила збиток у 6 разів

Британська нафтогазова компанія з активами в Україні Cadogan Petroleum в 2013 році скоротила чистий збиток в порівнянні з 2012 роком у 6 разів - до 14,689 млн дол. з 92,661 млн дол., йдеться у фінансовому звіті компанії.

Згідно зі звітом, збиток на кожну звичайну акцію компанії скоротився за підсумками 2013 року до 6,3 центів з 40,1 цента в 2012 році.

Збитки компанії до оподаткування скоротився в 2013 році порівняно з 2012 роком до 14,4 млн дол. з 92,4 млн дол.

Виручка компанії від реалізації продукції в 2013 році зросла у порівнянні з 2012 роком до 3,772 млн дол. з 3,761 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, Cadogan Petroleum планує зайнятися видобутком сланцевого газу у Львівській області.

На даний момент Cadogan Petroleum проводить дослідження на площі 15,4 кв. км у Львівському басейні з метою визначення найкращого місця для старту першої розвідувальної операції.

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У жовтні 2012 року італійська нафтогазова компанія Eni завершила операцію з придбання 50,01% акцій компанії «Західгазінвест» у британської Cadogan Petroleum Plc і НАК "Надра України".

Eni отримує контрольний пакет «Західгазінвесту» від учасників спільної діяльності і повинна забезпечити фінансування програми первинної розвідки. Після укладення договору Cadogan залишає за собою право власності на 15% «Західгазінвесту».

Зараз «Західгазінвест» володіє правом користування надрами на дев'яти ліцензійних ділянках сланцевого газу Львівського басейну, площа яких становить близько 3800 квадратних кілометрів.

Cadogan Petroleum PLC - британська компанія, що займається видобутком нафти і газу в Україні. Володіє 8 ліцензіями. Акції компанії котируються на Лондонській фондовій біржі.

Основні ліцензії цієї розвідувально-видобувної компанії зосереджені на родовищах Дніпро-Донецького басейну на сході країни. Крім цих ділянок компанія також працює на заході країни - в Карпатах.