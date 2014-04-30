"Роснефть" може залишитися без кредитів через санкції

Тоді як "Роснефть" веде переговори про попередню оплату в $1,5-2 млрд з BP і нафтотрейдером Vitol, США ввели санкції щодо Сєчіна як одного з наближених до президента РФ Володимира Путіна, пише Reuters.

"Роснефть" дедалі більше залежить від кредитів в рахунок поставок нафти, з огляду на те, як інші джерела фінансування, включаючи ринки облігацій, стають менш доступними для неї та інших російських компаній.

"Ситуація для "Роснефти" погіршується, ці угоди про передоплату стали для компанії важливим джерелом коштів, їх необхідно укласти", - сказало одне з джерел.

На початку 2013 року "Роснефть" взяла два синдикованих кредити на загальну суму $30,1 мільярда для купівлі ТНК-ВР. Вона планувала рефінансувати проміжні кредити на $12,7 мільярда і $11,9 мільярда за рахунок випуску облігацій, але ці плани провалилися в травні минулого року.

За словами іншого банкіра, після багатомісячної затримки "Роснефть" і ВР майже домовилися про п'ятирічний кредит на $1,5-2 мільярди під 200 базисних пунктів плюс комісійні збори. Первісна сума кредиту, відкритого в листопаді 2013 року, становила $5 мільярдів, але він був припинений в січні, після того як "Роснефть" отримала $3,4 мільярда від банків.

ВР обговорила ситуацію з юристами, які запевнили компанію, що угода може відбутися, так як проти самої "Роснефти" санкцій немає, повідомив один з джерел.

Однак інші джерела вважають, що угод не буде, так як банки прагнуть скоротити операції з російськими компаніями, очікуючи нових санкцій. Ймовірність домовитися про кредити була б вищою, якби Сєчін покинув свій пост, сказало одне з джерел.

"Це залежить від формулювання санкцій і того, чи залишиться Сєчін активним директором компанії", - сказав він.

За словами іншого джерела, Роснафти з її високими капіталовкладеннями необхідно щорічно залучати позикові кошти в розмірі близько $25 мільярдів.

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