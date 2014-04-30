Справжні екологи виступають за диверсифікацію поставок ядерного палива на українські АЕС

Про це йде мова у відкритому листі членів Громадської ради при Держатомрегулювання, на ім’я секретаря Ради національної безпеки і оборони України Андрія Парубія.

Слід зазначити, що серед членів Громадської ради ДІЯРУ є дійсно авторитетні екологічні організацій, зокрема «Національний екологічний центр України» (НЕЦУ) та «Мама-86». На відміну від «кишенькових» псевдоекологів, яких використовують у своїх цілях всі кому заманеться, НЕЦУ та «Мама-86» завжди займали послідовну принципову позицію з питань екологічної безпеки України. Саме тому думка екологів з Ради ДІЯРУ, викладена у відкритому листі, є показовою з точки зору відстоювання державних інтересів України в сфері енергетики.

«Події останніх місяців показали, що до вже традиційних політичних, економічних, торгівельних, інформаційних елементів тиску на Україну, керівництво Російської Федерації вдалось до прямої військової агресії та інтервенції», - йдеться у зверненні.

В документі підкреслюється, що енергетична безпека завжди була головним компонентом національної безпеки. Його автори звертають увагу РНБО на те, що національний паливно-енергетичний комплекс має високу залежність від постачань російських енергетичних ресурсів, зокрема, природного газу (залежність 56%) та свіжого ядерного палива (майже 100%). «Така залежність від паливно-енергетичних ресурсів країни-агресора загрожує національній безпеці України», - констатують в Громадській раді ДІЯРУ.

Враховуючи вище зазначене, автори листа пропонують керівництву України якнайшвидше вжити наступних заходів:

• Перегляд планів будівництва енергоблоків №3 та 4 Хмельницької АЕС з реакторною установкою типу ВВЕР-1000/В-392. Результати конкурсу на вибір реакторної установки та, відповідно, усі подальші рішення, що стосуються реалізації проекту, мають бути скасовані, оскільки обрана реакторна установка не відповідає сучасним вимогам безпеки та значно поступається існуючим аналогам, зокрема EPR-1500 (AREVA, Франція) та AP-1000 (Westinghouse, США). Крім того, відповідно до Постанови Колегії Держатомрегулювання України № 10 від 14.06.2013 р., нові активні та пасивні системи безпеки фізично не можливо реалізувати на відповідних відмітках в існуючих будівельних конструкціях.

• Продовження та розширення кваліфікації ядерного палива для українських АЕС за технологією компанії «Westinghouse». Розширення кваліфікації та використання для українських АЕС свіжого ядерного палива, виробленого за технологією «Westinghouse» дозволить скоротити імпорт ядерного палива з РФ і, таким чином, знизити залежність від монопольного постачальника.

• Відновлення реалізації проекту будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) України. На сьогоднішній день відпрацьоване ядерне паливо з трьох українських АЕС (Хмельницької, Рівненської та Южно-Української) вивозиться на тимчасове зберігання (від реакторних установок типу ВВЕР-1000) та переробку (від реакторних установок типу ВВЕР-440) до РФ. В результаті цього Україна щорічно перераховує РФ більше 100 млн. долл. з тенденцією до постійного збільшення вартості цих послуг.

Члени Громадської Ради ДІЯРУ переконані, що реалізація зазначених заходів дозволить скоротити імпорт ядерного палива з РФ, відмовитись від спільних проектів у сфері атомної енергетики, які призведуть до посилення залежності України від РФ, зменшити витрати на послуги із зберігання та переробки відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР українських АЕС та започаткувати впровадження заходів з ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження.

Порівняйте ці зважені та обґрунтовані пропозиції з заявами нікому невідомих «зелених», які пікетували центральний офіс ДП НАЕК «Енергоатом» 26 квітня. Це саме той випадок, коли коментарі зайві.