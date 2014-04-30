Борг України за російський газ досяг $3,492 млрд - "Газпром"

Заборгованість України за російський газ, за попередніми даними, на 30 квітня становить 3,492 млрд дол.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві сказав офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов.

"Враховуючи заявку "Нафтогазу України" на 30 квітня і ті обсяги, які ми вже поставили цього місяця, загальна заборгованість України за російський газ, за попередніми оцінками, становитиме 3,492 мільярда доларів", - сказав Купріянов.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» з квітня вирішив скасувати всі пільги на поставки газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнутих домовленостей щодо погашення заборгованості за поставки газу. В результаті цього ціна на російський газ з квітня 2014 року збільшилася до близько 480 дол. за тисячу кубометрів з 268,5 дол. за тисячу кубометрів у першому кварталі цього року.

За словами міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія Продана, борг України за поставки російського газу в 2013 році становить 1,45 млрд дол., за лютий - 261 млн. дол., за березень - 550 млн. дол.

15 квітня НАК «Нафтогаз України» повторно направив російському газовому монополістові - компанії «Газпром» свою пропозицію про повне погашення боргів у розмірі 2,2 млрд дол. за імпортований раніше газ у разі узгодження ціни на російське паливо на рівні 268,5 дол. за 1 тис. куб. м.

Раніше, 8 квітня, міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що Україна може звернутися до Стокгольмського суду, якщо Росія обмежуватиме або зупинятиме поставки газу.

На думку юристів, Україна має великі шанси відстояти низькі ціни на російський газ у Стокгольмському арбітражному суді, куди уряд має намір подати позов, якщо до кінця травня Росія не погодиться переглянути ціну на газ та інші невигідні для України умови газового договору.