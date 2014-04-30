Україна має великі шанси відстояти в суді низькі ціни на газ - юристи

Україна має великі шанси відстояти низькі ціни на російський газ у Стокгольмському арбітражному суді, куди уряд має намір подати позов, якщо до кінця травня Росія не погодиться переглянути ціну на газ та інші невигідні для України умови газового договору.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив директор юридичної компанії Lions Litigate Станіслав Батрін.

«Ми можемо скористатися і виграти цю суперечку на вигідних для нас умовах», - сказав Батрін, відзначивши, що рішення може бути ухвалене протягом 2-3 років.

За його словами, Україна ц суді може переглянути низку невигідних для країни умов газового контракту з Росією. Це стосується не тільки зниження ціни на газ, а й скасування положень про недобір газу, заборони на його реекспорт, а також застосування штрафних санкцій.

З ним погодився присутній на прес-конференції президент Української іноземної юридичної колегії "Укрінюрколегія" Данило Курдельчук.

«За умовами контракту можна переглянути ціну, якщо вона не відповідає обставинам, що склалися на енергетичному ринку. Саме таким шляхом пішли європейці», - сказав юрист.

За його словами, деякі європейські країни одержали знижки і преференції у судовому порядку або ж шляхом переговорів, коли Росія зрозуміла, що не можна доводити ситуацію до арбітражного суду.

Водночас Батрін наголосив, що, надавши Україні ціну на газ у 1-му кварталі на рівні 268 дол./тис. куб. м, Росія визнала її ринковою, а та ціна, яку вона пропонує зараз у 480 дол./тис. куб. м, є політичною з метою чинення економічного тиску на Україну.

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«Тут (у суді - УНІАН) є великі перспективи для захисту інтересів України, оскільки буде визначено, яка ціна є ринковою», - сказав Батрін.

«Сто відсотків, якщо навіть Росія пропонуватиме газ по 400 доларів, потрібно йти в арбітраж і обстоювати позицію по 268 дол., а вже потім торгуватися», - додав юрист.

Він зазначив, що на ухвалення рішення суду впливатиме також те, що контрольний пакет акцій «Газпрому» належить Росії, яка анексувала Крим і продовжує організовувати безлади на сході України.

«Коли справа приймається до провадження, то поведінка сторін впливає на думку арбітрів. І я не упевнений, як та сторона, яка є нашим опонентом, поводитиметься так, як вона демонструватиме ту лінію, яка буде засуджена судом», - додав Курдельчук.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня уряд Російської Федерації у зв'язку з односторонньою денонсацією угод з Україною по Чорноморському флоту, зокрема харківських угод, скасував пільговий митний збір на газ для України, що передбачає підвищення ціни на газ на 100 доларів - до 485 дол. за 1 тисячу кубометрів.

9 квітня міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан заявив, що Україна припинила закачування російського газу до своїх підземних сховищ, оскільки українську сторону не задовольняє той рівень ціни на газ, який було встановлено "Газпромом" з 1 квітня, і Україна вестиме переговори з російською стороною про повернення старої ціни, яка діяла в першому кварталі 2014 року.

11 квітня Продан повідомив, що Україна готується подати позов до Стокгольмського арбітражного суду за контрактом між НАК "Нафтогаз України" і компанією «Газпром», яка поставляє газ для України за необґрунтовано високою ціною.

При цьому до підготовки подачі позову залучаються юристи, що мають досвід судових розглядів з «Газпромом».

Наприкінці квітня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що 28 квітня російському монополісту компанії «Газпром» було направлено передарбітражну ноту. Згідно з умовами контракту, протягом 30 днів «Газпром» має дати чітку відповідь щодо ціни на газ та інших питань. Якщо відповіді не буде, то Україна почне судовий розгляд суперечки.

За словами Яценюка, якщо «Газпром» дасть позитивну відповідь на продовження переговорів і встановлення ціни на газ не вище 268 дол./тис. куб. м., то Україна негайно погасить борг у розмірі 2,2 млрд дол., який було сформовано попереднім урядом.