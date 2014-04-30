Чотирьох великих операторів АЗС підозрюють у ціновій змові

Антимонопольний комітет України підозрює мережі АЗС Shell, WOG, «ОККО» і Parelell у ціновій змові, що призвела до необгрунтованого підвищення цін на нафтопродукти. Про це йдеться в повідомленні АМКУ.

«Суб'єкти господарювання, які реалізують паливо на АЗС під брендами «ОККО», «WOG», «SHELL», «Parallel» і деякі інші, ціни не знизили і станом на 29 квітня 2014 року встановили їх на бензин А-95 на рівні 15,99-16,07 грн/л. Разом з тим, надана комітету інформація не дає підстав для висновку про обгрунтованість саме таких цін», - говориться в повідомленні.

У відомстві повідомили, що мають намір перевірити дотримання законодавства про конкуренцію цими мережами і у разі виявлення порушень вжити вичерпних заходів.

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«Враховуючи вищесказане, а також те, що ці учасники ринку підвищували ціни на моторні бензини і дизельне пальне практично одночасно і встановлювали їх на однаковому або близькому за розміром рівні, а на багатьох регіональних ринках ці суб'єкти господарювання мають ознаки індивідуальної або колективної монополії, територіальним відділенням Антимонопольного комітету України доручено здійснити перевірку дотримання законодавства про захист економічної конкуренції цими учасниками ринку при встановленні цін на бензини і дизельне пальне», - наголошується в повідомленні.

Водночас, у повідомленні АМКУ наголошується, що мережі АЗС «Укрнафта», «Авіас», ANP, БРСМ і UkrPetrol знизили ціни до 14,65-14,7 грн за літр.

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет вважає обгрунтованою ціну бензину марки А-95 на рівні 14,95-15,45 грн за літр.

Мережа автозаправних станцій WOG належить групі «Континіум», очолюваній народним депутатом Ігорем Єремеєвим, якого також називають тендерним королем.

Компанії Єремеєва вже кілька років поспіль є основними постачальниками палива для держкомпаній і установ. І почувають себе впевнено за будь-якої влади: «тендерний успіх» прийшов до фірм чинного народного депутата ще у 2008 році, за часів прем'єрства Тимошенко, потім цей успіх був грунтовно закріплений при президенті Януковичі. Незважаючи на революцію та зміну влади в 2014 році, компанії Єремеєва стабільно продовжують вигравати тендери на держзакупівлі.

Наприклад, з 2008 по 2014 роки компанії Єремєєва («Золотий екватор», «Континент Нафто Трейд», «Континіум - Галичина») виграли майже половину тендерів «Укрпошти» на поставку нафтопродуктів на суму 314,88 млн грн.

Найчастіше фірми Єрємеєва одночасно можуть приймати участь в одному тендері, що є грубим порушенням законодавства.

Зокрема, у грудні контрольована Єремеєвим компанія «Вог Аеро Джет» виграла тендер на поставу дизельного палива «Укрзализпостачу» на суму 2,62 млрд грн. Єдиним допущеним конкурентом цієї компанії була інша компанія Єремеєва - «Укрпостач-Нафтотрейд», яка з 2011 року, за інформацією сайту «Наші гроші», отримала замовлень від "Укрзалізниці" на 5,66 млрд грн.

У 2011 році Антимонопольний комітет звинуватив компанії Єремеєва у продажу пального за завищеними цінами.

У листопаді 2011 року СБУ провела обшук в офісі Єремеєва, розслідуючи постачання палива «Укрзалізниці» за завищеними цінами.

«Parallel» - мережа АЗС на Сході України. Належить українському мільярдерові Рінату Ахметову.