Яценюк підтвердив, що Україна, ЄС і Росія домовилися про "газову" зустріч

Україна, Європейський Союз і Росія домовилися про проведення тристоронньої зустрічі з врегулювання газового конфлікту, при цьому Україна зберігає за собою право звернутися до Стокгольмського арбітражного суду. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, відкриваючи засідання уряду.

«Ми досягли домовленості про проведення тристоронньої зустрічі у форматі Україна, ЄС і РФ з врегулювання газового конфлікту, - сказав глава уряду. - Але я нагадаю: Україна відправила «Газпрому» передарбітражну претензію. Через 29 днів, якщо не буде узгодження позицій і не будуть задоволені вимоги української сторони, ми будемо зустрічатися в Стокгольмі - в міжнародному арбітражному суді».

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Раніше глава уряду зазначав, що ключовою претензією України є ціна на газ. Українська сторона наполягає на збереженні ціни в 268 дол за тисячу кубометрів.

Напередодні засідання уряду міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан також зазначив, що темою тристоронньої зустрічі стане питання поставок і транзиту газу. «Я думаю, що обговорюватиметься весь спектр питань наших взаємин у газовому секторі», - сказав Продан.

Як повідомляв УНІАН, тристороння зустріч з газового питання відбудеться у Варшаві 2 травня.