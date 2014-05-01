Відсьогодні газ для українців подорожчає у 1,5 рази

Підвищення тарифів передбачене рішенням Національної комісії з регулювання енергетики від 3 квітня.

Згідно з рішенням, з 1 травня 2014 року в Україні підвищується мінімальний тариф на природний газ для потреб населення на 51,1% - до 1089 грн за тис. кубометрів з 720,54 грн за тис. кубометрів.

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Мінімальний тариф на газ встановлюється для побутових абонентів, чий річний обсяг споживання не перевищує 2 500 кубометрів, за наявності газових лічильників. У разі відсутності газового лічильника тариф на газ становитиме 1 197 грн за тис. кубометрів.

Крім того, НКРЕ ухвалила рішення з 1 травня підвищити тариф на газ для побутових абонентів, чий річний обсяг споживання не перевищує 6 тис. кубометрів, до 1 788 грн за тис. куб. м з 1 090,8 грн за тис. куб. м за наявності лічильника або до 1 965 грн за тис. куб. м з 1 200,78 грн за тис. куб. м за відсутності лічильника.

Для побутових абонентів, чий річний обсяг споживання перевищує 6 тис. кубометрів, тариф на газ з 1 травня встановлюється у розмірі 3 645 грн за тис. кубометрів замість 2 240,82 грн за тис. куб. м за наявності лічильника або 4 011 грн за тис. кубометрів замість 2 470,32 грн за тис. кубометрів за відсутності лічильника.

Згідно з графіком підвищення тарифів на газ для населення до 2017 року, затвердженим постановою уряду від 17 квітня 2014 року, Кабмін встановив протягом 2015-2017 рр. диференційовані роздрібні ціни на природний газ, що використовується для потреб населення, залежно від річного обсягу і видів споживання.

Зокрема, передбачено, що з 1 травня 2015 року тариф на газ підвищитися на 40%; з 1 травня 2016 р. - на 20%; з 1 травня 2017 р. - на 20%.

Крім того, НКРЕ ухвалила рішення підвищити з 1 травня 2014 року граничну ціну на газ для промислових споживачів, а також для державних установ на 17,5% - до 4 724 грн за тис. кубометрів з 4 020 грн за тисячу кубометрів.

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Раніше міністр фінансів Олександр Шлапак повідомив, що Кабінет міністрів підвищить ціну на газ для населення в середньому на 73% з 1 травня, тарифи на тепло – в середньому на 40% з 1 липня, і зрівняє ціну на газ для всіх категорій споживачів, які використовують лише газ для опалення і газ разом з центральним опаленням, на рівні 1309 грн.

Тарифи на природний газ для населення в Україні не змінювалися з липня 2010 року.

Підвищення внутрішніх тарифів на газ було однією з умов МВФ для надання Україні кредиту.