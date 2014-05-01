Росія подала до суду на ЄС через Третій енергопакет

Росія почала процедуру судового розгляду до СОТ у зв'язку з застосуванням ЄС і членами ЄС заходів так званого "третього енергопакету", повідомив РІА Новини джерело, близьке до СОТ.

Згідно з ним, власниками розташованих на території ЄС магістральних трубопроводів не можуть бути компанії, які займаються видобутком газу. Вони повинні або продавати свої активи в ЄС, чи передати право на управління трубопроводами незалежним компаніям з ЄС. Крім того, в тому випадку, якщо компанії-оператори контролюються іноземними особами, вони повинні пройти особливу процедуру сертифікації, в рамках якої до таких операторів пред'являються додаткові вимоги.

Наприклад, вони повинні довести відсутність загрози енергетичній безпеці ЄС, чого не вимагається у разі, якщо трубопровід знаходиться під контролем компанії ЄС. Ці та інші елементи третього енергопакету, на думку Росії, суперечать зобов'язанням ЄС у СОТ, що стосуються базових принципів недискримінації і доступу на ринок. Третій енергопакет створює серйозні перешкоди для забезпечення стабільних поставок російського газу в ЄС, включаючи загрозу будівництва нової транспортної інфраструктури, наприклад, у рамках проекту "Південний потік".

Аналогічні вимоги застосовуються і до проектів у сфері електроенергетики.

Відповідно до процедур СОТ, у Росії і ЄС є два місяці для проведення двосторонніх консультацій. Після цього Росія зможе зажадати установи панелі арбітрів для розгляду позову по суті.

Російський представник не виключив того, що в ході консультацій будуть знайдені шляхи врегулювання проблем.

За його словами, "консультації якраз і передбачені процедурами СОТ для знаходження взаємоприйнятних рішень".

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"У нас немає мети судитися з Брюсселем заради самого судового процесу, ми хочемо забезпечити передбачувані умови для експорту в ЄС згідно з правилами СОТ", - сказав джерело. Водночас він відкинув будь-який зв'язок позову з третього енергопакету з подіями навколо України. "Це абсолютно не пов'язані речі. Ми почали готувати позов ще в кінці минулого року, коли стало ясно, що по-іншому ми проблему не вирішимо", - додав він.