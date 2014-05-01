Росія подала до суду на ЄС через Третій енергопакет
Відповідно до "третього енергопакету", власниками розташованих на території ЄС магістральних трубопроводів не можуть бути компанії, які займаються видобутком газу.
Росія почала процедуру судового розгляду до СОТ у зв'язку з застосуванням ЄС і членами ЄС заходів так званого "третього енергопакету", повідомив РІА Новини джерело, близьке до СОТ.
Згідно з ним, власниками розташованих на території ЄС магістральних трубопроводів не можуть бути компанії, які займаються видобутком газу. Вони повинні або продавати свої активи в ЄС, чи передати право на управління трубопроводами незалежним компаніям з ЄС. Крім того, в тому випадку, якщо компанії-оператори контролюються іноземними особами, вони повинні пройти особливу процедуру сертифікації, в рамках якої до таких операторів пред'являються додаткові вимоги.
Наприклад, вони повинні довести відсутність загрози енергетичній безпеці ЄС, чого не вимагається у разі, якщо трубопровід знаходиться під контролем компанії ЄС. Ці та інші елементи третього енергопакету, на думку Росії, суперечать зобов'язанням ЄС у СОТ, що стосуються базових принципів недискримінації і доступу на ринок. Третій енергопакет створює серйозні перешкоди для забезпечення стабільних поставок російського газу в ЄС, включаючи загрозу будівництва нової транспортної інфраструктури, наприклад, у рамках проекту "Південний потік".
Аналогічні вимоги застосовуються і до проектів у сфері електроенергетики.
Відповідно до процедур СОТ, у Росії і ЄС є два місяці для проведення двосторонніх консультацій. Після цього Росія зможе зажадати установи панелі арбітрів для розгляду позову по суті.
Російський представник не виключив того, що в ході консультацій будуть знайдені шляхи врегулювання проблем.
За його словами, "консультації якраз і передбачені процедурами СОТ для знаходження взаємоприйнятних рішень".
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"У нас немає мети судитися з Брюсселем заради самого судового процесу, ми хочемо забезпечити передбачувані умови для експорту в ЄС згідно з правилами СОТ", - сказав джерело. Водночас він відкинув будь-який зв'язок позову з третього енергопакету з подіями навколо України. "Це абсолютно не пов'язані речі. Ми почали готувати позов ще в кінці минулого року, коли стало ясно, що по-іншому ми проблему не вирішимо", - додав він.