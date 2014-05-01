Ціни на нафту знизилися на зростання запасів у США

Світові ціни на нафту в середу, 30 квітня, знизилися після публікації даних Міненерго США, які показали зростання оптових запасів нафти в країні, свідчать дані торгів.

Ціна червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil знизилася на 0,91 долара - до 108,07 долара за барель, повідомляє РИА Новости.

Вартість червневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI впала на 1,54 долара - до 99,74 долара за барель.

Комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 25 квітня, зросли на 1,7 мільйона барелів, або на 0,4%, - до 399,4 мільйона барелів. Запаси на найбільшому в країні терміналі Кушинг зросли на 612 тисяч барелів - до 25,4 мільйона.

Загальні запаси бензину зросли на 1,6 мільйона барелів, або на 0,7%, і становили 211,6 мільйона барелів. Запаси дистилятів збільшилися на 1,9 мільйона барелів, або на 1,7%, - до 114,4 мільйона барелів.